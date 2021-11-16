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Босния и Герцеговина — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2022

Босния и Герцеговина — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2022
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина в квалификации ЧМ-2022.

Ставка: победа Украины за 1.83.

«Решающий матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. В этой отборочной группе решается, какая команда займёт второе место и попадает на стыковые матчи.

Боснийцы уже потеряли шансы на это, проиграли дома Финляндии. Весьма странное выступление. Казалось, что четырёх очков в двух домашних матчах им должно хватить для гарантии второго места, однако проиграли финнам, причём по ходу матча Финляндия осталась вдесятером. Можно сказать, что Босния так и не вышла из состояния какой-то истерики и не смогла проявить свои лучшие качества.

Этот матч по большому счёту для Боснии ничего не значит. Однако, учитывая, что матч домашний, они постараются исправить то впечатление, которое осталось у публики.

Украине нужна победа. У неё, наверное, есть те футболисты, которые могут привести её к такому результату. Вопрос весь в том, насколько Украина будет цельна и сконцентрирована на протяжении всех 90 минут. Пока в отборочном цикле это главная проблема. Команда не может играть все 90 минут стабильно даже против Казахстана, не говоря уже о такой сборной, как Босния.

Тем не менее я полагаю, что раз Украине нужнее победа, то она её должна добиться. Но предвижу определённые проблемы, в частности, и в игре у собственных ворот. Предложу сразу две ставки, а вы уже выберете, что вам нравится больше. Победа Украины с коэффициентом 1.83. От Украины не всё зависит, так как есть ещё Финляндия и не совсем понятно, как против неё будет играть Франция. Но без победы Украины не будет ничего.

Второй вариант — обе забьют за 1.95. Игра в обороне не идеальна ни у одной, ни у другой команды. Выбирайте, что вам больше нравится», — сказал Андронов.

Где смотреть матч Босния — Украина?

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