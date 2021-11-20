«Краснодар» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на матч 15-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Спартак».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.81.



«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ. Вернулись команды после паузы на матчи сборных. После вылета российской команды в стыки хочется немного отвлечься, и, думаю, эта игра поможет это сделать.



«Спартак» за две недели остался «Спартаком». О нём в этом сезоне можно говорить бесконечно – хорошо или плохо, это зависит от настроения. У «Краснодара» в этом сезоне тоже не всё в порядке. Гончаренко пока так и не вернул «быкам» былую опасность. Сейчас они идут в середине таблицы, на пару строчек выше «Спартака».



Уже даже начали появляться слухи об отставке Гончаренко. У команды всего одна победа в пяти последних турах. Но в матче с красно-белыми «быки» всё равно являются фаворитами, на мой взгляд. Дело тут не только в том, кто стоит выше.



Играет вроде «Краснодар» неплохо. Начал показывать клуб другой футбол. Гончаренко своим подопечным навязывает другую тактику и стиль. Тем не менее проблемы у команды ещё есть, и результатов она не добивается.



А «Спартак» и без внутренних проблем имеет головную боль с составом. Всё ещё много основных игроков у команды в лазарете. К травмированным ещё добавляются дисквалифицированные. Кто будет играть в опорной зоне у клуба – наверное, главная загадка в этом матче.



По игре я думаю, что оборона у обеих команд недостаточно сильна на данный момент. Голы точно будут, их будет достаточно. Предлагаю поставить на тотал больше 2.5 гола».