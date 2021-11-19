«Краснодар» — «Спартак». На сколько хватит терпения Леонида Федуна?

20 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Спартака» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 20 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (20.11.2021)

Пока Валерий Карпин размышляет о продолжении карьеры в сборной России, которая во время заключительных туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 безвольно проиграла Хорватии и попала в стыки, Российская Премьер-Лига провожает первый круг чемпионата. Календарь не щадит никого, последний месяц осени приближается к концу.

В 15-м туре одним из главных, конечно же, станет матч «Краснодар» — «Спартак», который пройдёт в Краснодаре. Правда, захватывающими 90 минут обещают быть только на бумаге. На деле в последнее время соперники не показывают того футбола, который от них ждут. По крайней мере, так было до ноябрьского международного перерыва.



На протяжении практически всего первого круга краснодарцы демонстрировали приличную результативность. Всего за 14 матчей удалось наколотить 22 мяча, что является четвёртым показателем в РПЛ на данный момент. Больше сумели забить только лидеры «Зенит» с «Сочи» и «Ростов», который внезапно ожил при Заурбеке Тедееве.



Можно было хотя бы этим хвастаться. Однако в последних двух матчах перед паузой подопечные Виктора Гончаренко потерпели два поражения с одинаковым счётом 0:1. Сначала от самарских «Крыльев Советов», а потом – от московского «Динамо». Причём в обоих случаях больше времени владели мячом и заметно чаще били по воротам.

Совсем замолчал стремительно ворвавшийся в гонку бомбардиров Джон Кордоба. Последнее результативное действие колумбийского нападающего датируется концом сентября. В девятом туре поучаствовал в разгромной победе над «Сочи» (3:0), отдав голевую передачу. А уж забивал последний раз в РПЛ вовсе в конце августа, а именно в ворота «Рубина» (2:0).



Алексей Ионов в принципе редко радует забитыми мячами, а юный Эдуард Сперцян не может вечно играть на стабильно высоком уровне. Пожалуй, единственный, к кому в последнее время мало вопросов — Матвей Сафонов. Да, один из сборов национальной сборной голкипер пропустил. Зато на последнем, к сожалению, получил не одну возможность проявить себя.



«Спартак» получил шоковую терапию от «Зенита» в Санкт-Петербурге и после этого сыграл трижды вничью с одинаковым счётом 1:1. Хотя такой результат можно, скорее, назвать удачным. «Ростов» сейчас встрепенулся и идёт вверх по таблице, а отобрать очки в Англии у местного «Лестера» в Лиге Европы само по себе престижно.

Да и кто откажется от ничьей в дерби с «Локомотивом», когда приходится играть в меньшинстве с 35-й минуты. В последнем случае «народную команду» подвёл Руслан Литвинов, получивший две жёлтых карточки в одном и том же секторе поля с разницей в 24 минуты. Впрочем, тут никаких вопросов к арбитру, всё по делу.

Отметить стоит у подопечных Руя Витории то, что они продолжают забивать в каждом матче. После поражения от ЦСКА в другом московском дерби со счётом 0:1 успели провести девять игр во всех турнирах и забили в каждом. Всего набежало 15 точных выстрелов, практически половина из них — в Лиге Европы. То есть от атакующего футбола португалец не отходит.

Но даже так букмекеры считают именно «Краснодар» фаворитом предстоящей битвы со «Спартаком». И дело тут не столько в результатах и результативности, сколько в кадровой ситуации. Накануне серьёзного испытания красно-белые испытывают явные проблемы с центром поля. По разным причинам точно не сыграют Зобнин, Литвинов, Бакаев и Хендрикс.



Похоже, отдуваться в опорной зоне за всех придётся Наилю Умярову. Руй Витория находится в таком положении, которому не позавидуешь, ведь до этого он часто использовал схему с двумя опорными полузащитниками. Теперь любые перестановки могут повлечь за собой потерю в сыгранности, чем будут рады воспользоваться краснодарцы.

На наш взгляд, интересно выглядит тотал больше 2.5 мяча за 1.84. Альтернатива — «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.60. Ещё одна проблемная позиция москвичей — вратарь. Александр Максименко присел на лавку, но Александр Селихов пропустил в трёх матчах подряд. Результативный футбол напрашивается.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 20 ноября 2021 года

«Краснодар» в первом круге чемпионата России, который подходит к концу, демонстрировал приличную результативность. Подвели разве что два последних тура. «Спартак» забивает уже девять матчей подряд во всех турнирах, но перед поездкой в Краснодар имеет серьёзные кадровые потери в центре поля. Да и вратарская позиция оставляет желать лучшего. Кажется, напрашивается букмекерский верх.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Краснодар» — «Спартак».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».