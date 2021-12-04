«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 4 декабря

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Мальорка» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Атлетико» и ТМ 3.5 за 1.85.



«Мальорка» давно уже не выигрывает в чемпионате Испании. Команда находится на 14-м месте в таблице. В последних семи играх у «Мальорки» 5 ничейных результатов. Команда упрямая, достаточно возрастная, но не ровня «Атлетико».



У мадридцев сейчас неплохой тонус. Команда Симеоне давно уже не уступает в Испании, она преследует «Реал». В последних двух турах «Атлетико» уверенно разбирался с командами, которые ниже классом. «Осасуне» забили в концовке, но до этого имели немало моментов. «Кадису» на выезде забили 4 за тайм.



Впереди у «Атлетико» важнейший матч в Лиге чемпионов, но в чемпионате он не намерен сдавать позиции. Думаю, будет экономпобеда, как Симеоне любит. Мой прогноз — победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.