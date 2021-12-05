«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.63.
«Большое событие произойдёт в выходные для «Манчестер Юнайтед». Команда должна провести первый матч под руководством Ральфа Рангника. В четверг манкунианцы в яркой, результативной и держащей в напряжении игре обыграли со счётом 3:2 лондонский «Арсенал». Теперь соперник чуть менее статусный.
«Кристал Пэлас» тяжело начинал сезон, но затем разогнался. Однако «Манчестер Юнайтед» стал выглядеть чуть лучше. Победа над «Арсеналом» важна в плане эмоционального состояния игроков. Думаю, что манкунианцы способны одержать ещё одну победу на своём поле».
Где покажут матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»?
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