«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.63.

«Большое событие произойдёт в выходные для «Манчестер Юнайтед». Команда должна провести первый матч под руководством Ральфа Рангника. В четверг манкунианцы в яркой, результативной и держащей в напряжении игре обыграли со счётом 3:2 лондонский «Арсенал». Теперь соперник чуть менее статусный.



«Кристал Пэлас» тяжело начинал сезон, но затем разогнался. Однако «Манчестер Юнайтед» стал выглядеть чуть лучше. Победа над «Арсеналом» важна в плане эмоционального состояния игроков. Думаю, что манкунианцы способны одержать ещё одну победу на своём поле».

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