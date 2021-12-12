«Реал» — «Атлетико»: прогноз Максима Калиниченко на мадридское дерби в Ла Лиге

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Атлетико».



Ставка: победа «Реала» за 2.14.



«Хорошую форму обеих мадридских команд подтверждает и их положение в чемпионате. Сейчас они входят в топ-4. Собственно, «Реал» лидирует в Ла Лиге. Команда Анчелотти уже сильно оторвалась от преследователей – на восемь и девять очков. А вот действующий чемпион пока что идёт четвёртым. Но высока вероятность, что он скоро сможет подняться на второе место.



«Реал» сейчас по праву претендует на чемпионство. «Сливочные» идут на длинной серии побед во всех турнирах. Они выигрывают вот уже в девяти встречах кряду. А проигрывали они в последний раз и то позже – в начале октября.



«Атлетико» такой стабильностью похвастаться не может. Он и в Ла Лиге в последнем туре проиграл «Мальорке» (1:2), и «Милану» в Лиге чемпионов не так давно уступил – 0:1. Однако очки команда Симеоне зарабатывает чаще, что ещё позволяет ей держаться на плаву.



Обе команды на днях принимали участие в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Там они обыграли важных соперников в группе. «Реал» окончательно разделался с «Интером» (2:0). А «Атлетико» в тяжёлом матче обыграл «Порту» (3:1). Их игра была наполнена эмоциональными взрывами и потасовками. Но всё-таки «матрасники» выиграли за счёт контратак.



Но, думаю, тяжёлая игра, в которой решался выход команд в плей-офф ЛЧ, могла сказаться на физической и моральной форме «Атлетико». После такой встречи в еврокубке им предстоит ещё и важнейший матч в чемпионате. У «Реала», возможно, не сыграет Бензема. Но и без него в последних матчах команда Анчелотти выглядела не так плохо в атаке. Так что, учитывая всё это, я предложу поставить на победу «Реала».

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