«Реал» — ЦСКА: фрибет 1000 рублей к матчу баскетбольной Евролиги
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23 декабря пройдёт матч баскетбольной Евролиги между «Реалом» и ЦСКА. Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на этот матч!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет.
Фрибет будет доступен автоматически после выполнения всех условий в мобильном приложении Фонбет.
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