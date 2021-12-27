Россия — Швейцария: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2022

Чешский тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Россия — Швейцария на молодёжном чемпионате мира.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.41.

«Россия начала турнир с поражения, уступив Швеции со счётом 3:6. Я считаю, что в матче с Швейцарией Россия победит. Россиянам в этой игре будет проще, всё-таки шведы — одни из фаворитов чемпионата, а Швейцария будет бороться за выход из группы.

Где покажут матч Россия — Швейцария?

Сложно сказать, какой уровень сейчас у Швейцарии, так как отменили её товарищескую игру с Чехией в преддверии чемпионата мира. Матч с Россией — первый для Швейцарии на турнире, так что увидим, насколько сильны сейчас швейцарцы и что они могут противопоставить российской сборной.



России нужно обязательно побеждать в этой игре в основное время, набирать три очка, чтобы бороться за первое-второе место в группе. Второй матч на турнире будет проще для россиян, так как команда набирает форму, сыгрывается, и поэтому сделаю ставку на то, что Россия выиграет с разницей минимум в две шайбы».

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