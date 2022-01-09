«Витязь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Авангард».
Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.24.
«Витязь», конечно, совсем разошёлся и распоясался. Обыграл ЦСКА, обошёл в турнирной таблице ХК «Сочи», до «Торпедо» уже не так далеко. И «Авангард» даже в своём чемпионском ранге совсем не кажется непроходимым. Но ведь мы уже неоднократно видели в истории Континентальной лиги, как «Витязь» начинал играть тогда, когда про плей-офф думать было уже поздно. Одним разом больше, одним разом меньше – какая, в сущности, разница.
«Авангард» сейчас, в отличие от «Витязя», всё-таки далёк от идеальной формы. Да она ему, по сути, пока не нужна. Впереди у нас длинная олимпийская пауза, во время которой придётся, считай, заново проводить предсезонку и выходить на пик. Поэтому сейчас можно доигрывать до паузы достаточно спокойно, что «ястребы» и делают. Можно было бы поговорить о том, что у «Авангарда» остались к «витязям» незакрытые счета со времён Ягра и Назарова, но в обеих командах уже не осталось людей, которые через это прошли и это помнят. Остались легенды, эпос, а за легенды насмерть не бьются.
В общем, как мне кажется, «Витязь» побежит и полетит, как он это делает сейчас, но «Авангард» и вторым номером сыграет неплохо – он это умеет. И в итоге «ястребы» как минимум не проиграют в основное время. Может, так же, как не проиграл ЦСКА, может, даже выиграют. Но хотя бы одно очко из Подольска они увезут».
Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо Москва» — «Нефтехимик».
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