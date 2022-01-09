«Вильярреал» — «Атлетико» М: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.30.
«Вильярреал» не смог порадовать стабильностью – от команды ждали большего. За 19 туров текущего первенства «жёлтая субмарина» записала на свой счёт по семь побед и ничьих, что соответствует 28 очкам и восьмой позиции в турнирной таблице.
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Не могу не отметить серию из четырёх побед подряд. В первом матче нового календарного года жёлтые разгромили земляков из «Леванте».
«Атлетико» давно потерял концентрацию и занимает только четвёртую позицию при непривычных для Диего Симеоне показателях в линии обороны. После серии неожиданных поражений «матрасники» обыграли «Райо Вальекано».
Кроме того, «индейцы» успешно прошли первый круг в Кубке Испании, откуда «Вильярреал» уже вылетел – команда уступила скромному «Хихону».
Я считаю, что игра будет хорошей и на данный момент я не вижу фаворита в этой дуэли. Обе команды имеют в составе звёзд мирового уровня и должны находиться как минимум в первой четвёрке. Сегодня я рискну и заиграю пари на ничью за хороший коэффициент. Моя ставка — ничья».
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