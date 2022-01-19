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«Сельта» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Сельта» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» — «Осасуна».

Ставка: «Сельта» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.72.

«Мощная в атаке и посредственная в обороне «Сельта» подходит к этому матчу без потерь среди футболистов группы атаки. В строю и Яго Аспас, и Нолито, и Санти Мина, и Серви, и Денис Суарес, и Брайс Мендес.

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Так что есть все основания надеяться на результативный матч. Тем более что «Осасуна» достаточно смело играет в гостях и набрала в выездных матчах больше очков, чем в домашних.

Не удивлюсь, если памплонцы смогут добиться на «Балаидосе» ничьей 1:1, но едва ли «Осасуна» выиграет. Наиболее же вероятный исход матча – это, конечно, победа «Сельты». И если хозяева победят, то наверняка это будет победа не 1:0, а с большим количеством забитых мячей.

Мне нравится в этой игре ставка на то, что «Сельта» не проиграет при тотале больше 1.5», — сказал Вишневский.

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