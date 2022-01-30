Надаль — Медведев: прогноз Ярослава Перканюка на финал Australian Open

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк сделал прогноз на финал Australian Open Рафаэль Надаль — Даниил Медведев.
Ставка: победа Надаля за 2.70.
Где покажут матч Надаль — Медведев?
«Надаль признался, что ещё несколько месяцев назад не был уверен, что вернётся на корт. Испанец никак не мог избавиться от болевых ощущений в области стопы, поэтому минимум времени проводил на тренировках. В результате испанец справился со всеми трудностями, он уже выиграл ATP-турнир и добрался до финала Открытого чемпионата Австралии.
На данный момент нельзя сказать, что Надаль находится в оптимальной форме. Испанец способен прибавить в каждом из аспектов, особенно на подаче. Рафаэль отлично двигается по корту, тактически готовится к каждому сопернику и мастерски действует на опережение. При этом Надаль не зациклен на обороне, он может выйти к сетке или сыграть максимально агрессивно, если позволяет ситуация.
Если оценивать шансы на победу, то здесь 60 на 40 в пользу Медведева. Всё же Даниил моложе и на данный момент физически выносливее. В то же время нужно понимать, Надаль прошёл через большие трудности, чтобы оказаться в финале, поэтому он будет бороться в любом состоянии. Предлагаю пойти на риск и поставить на Надаля, так как я верю, что он способен переписать историю и выиграть 21-й ТБШ».
Тарпищев рассказал, сколько времени потребуется Медведеву для восстановления после АО.
Ставка Софьи Тартаковой на матч Медведев — Надаль с коэффициентом 3.60.
Тренер Серены Уильямс дал прогноз на матч Медведев — Надаль.
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