Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: прогноз тренера Серены Уильямс на финал Australian Open

Известный теннисный специалист Патрик Муратоглу, тренирующий американку Серену Уильямс, сделал прогноз на финал Открытого чемпионата Австралии между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.

Ставка: продолжительность матча больше 180,5 минуты за 1.70.

Где смотреть матч Медведев — Надаль?

«Турнир нелегко складывается для Даниила Медведева. Он не показывал своего лучшего тенниса, однако добрался до финала за счёт характера и бойцовских качеств.

Надаль на данный момент тоже не в оптимальном состоянии. Его физическую готовность сложно назвать идеальной. Хотя Рафа нашёл возможность замаскировать этот недостаток при помощи агрессивной манеры тенниса.

Финал окажется затяжным, от соперников потребуется выносливость. Думаю, Надалю придётся чаще использовать короткие розыгрыши, ходить к сетке. Он прекрасно знает, что имеет уникальную возможность одержать рекордную победу на турнирах «Большого шлема» и стать величайшим в истории тенниса".

Прогноз Елены Весниной на матч Надаль — Медведев.

Ставка с коэффициентом 3.60 на матч Надаль — Медведев от Софьи Тартаковой.

Анна Дмитриева сделала прогноз на матч Надаль — Медведев.