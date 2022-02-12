«Норвич» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Норвич» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют + победа «Манчестер Сити» за 3.78.

«В этом сезоне «Норвич» не смог стартовать в турнире высшей лиге так, как от команды ожидали болельщики. «Канарейки» мощно провели прошлый год, где легко вернули себе место в элитном первенстве. После 23 туров текущего первенства жёлто-зелёные одержали четыре победы и пять раз сыграли вничью.

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В 2022 году аутсайдер ожил и в трёх последних турах записал на свой счёт два успешных матча с «Эвертоном» и «Уотфордом».



«Манчестер Сити» стартовал в сезоне с двух подряд поражений, но Пеп Гвардиола сумел найти нужные слова, которые разбудили команду. На сегодняшний день манкунианцы взяли под контроль первую позицию в турнирной таблице и на девять очков опережают ближайшего преследователя.



Очень надёжно выглядит линия обороны «небесных», при этом 57 забитых голов подтверждают серьёзный атакующий потенциал «горожан».



В этом матче тяжело что-то комментировать. Я считаю, что гости на две головы мощнее в любом составе и только чудо спасёт «канареек» крупного разгрома. Отдаю победу фавориту, который выиграет с комфортной для себя разницей. Моя ставка – победа «Манчестер Сити» + обе забьют».

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