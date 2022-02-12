Виктор Гусев дал прогноз на матч «Наполи» — «Интер» в итальянской Серии А

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.53.

«Сойдутся лидеры чемпионата. «Интер» впереди на одно очко, но имеет матч в запасе. «Интер» проиграл «Милану» и подпустил преследователей. В этом году «Наполи» не проиграл ни разу — четыре победы и ничья с «Ювентусом». По результатам последних пяти туров «Наполи» лучше всех в Италии.

«Наполи» — «Интер»: когда начало, где смотреть?

«Интер» забил больше всех, но «Наполи» пропустил меньше всех, тоже регулярно при этом забивая. У «Интера» дисквалифицирован Бастони. У «Наполи» — травма у Лосано. Самая главная потеря — Симоне Индзаги. Наставник «Интера» не будет присутствовать на скамейке во время матча из-за дисквалификации. Надо сказать, что в семи из девяти последних очных матчей команд был обмен голами и забивалось минимум три мяча.



«Наполи» забивал «Интеру» в 10 из 11 последних игр. Неаполитанцы не проиграли миланцам дома в 14 из 15 последних матчей. Мне кажется, хозяева не проиграют и на этот раз».

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