«Наполи» — «Интер». Чемпион Италии доведёт до истерики кого угодно

12 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.86. Успех «Интера» оценён экспертами в 2.64. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Интер» 12 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (12.02.2022)

Близится пора европейских турниров, но пока всё внимание — на внутреннюю арену. 12 февраля в чемпионате Италии состоятся три встречи 25-го тура. В одной из них на стадионе «Диего Арманда Марадона» состоится противостояние флагманов: «Наполи» примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Наполи» очень ярко начал сезон. Долгое время возглавлял таблицу чемпионата Италии и был, пожалуй, главным претендентом на золотые медали. Затем выдал неудачный отрезок, столкнувшись с рядом сильных команд и уже внушает гораздо меньше доверия. Хотя до лидирующего «Интера» рукой подать — один балл.



Неаполитанцы вернулись в гонку за скудетто благодаря четырём победам подряд: над «Сампдорией» (1:0), «Болоньей» (2:0), «Салернитаной» (4:1) и «Венецией» (2:0). Но особого оптимизма успехи не придают. До этого случились ничья с «Ювентусом» (1:1) и поражения от «Специи» (0:1), «Эмполи» (0:1), «Аталанты» (2:3) и как раз «Интера» (2:3).



Из Кубка Италии подопечные Лучано Спаллетти вылетели на стадии 1/8 финала, потерпев разгромное поражение от «Фиорентины» (2:5 ДВ). Матч выдался весьма противоречивым. С 45-й минуты соперник играл в меньшинстве, но вёл 2:1. Затем баланс сил изменился, красные карточки схлопотали два футболиста «Наполи», зато сравняли счёт на 95-й минуте. А вот в добавленное время потерпели фиаско.

С другой стороны, в той встрече не участвовал лидер команды из Неаполя — Калиду Кулибали. Сенегалец охотился на золотые медали Кубка африканских наций. Добыл. Недавно он вернулся в Италию и порадовал болельщиков громким заявлением. Несмотря на интерес со стороны «ПСЖ», защитник выразил желание остаться в клубе.



«Интер» стартовал с пробуксовкой в чемпионате Италии, но затем набрал ход и вскарабкался на вершину турнирной таблицы. Сейчас в активе имеются 53 балла и игра в запасе. Несмотря на близость догоняющих «Наполи» и «Милана», переживать не о чем, потому что выступает весьма симпатично.

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Из негативного только поражение в матче последнего тура Серии А с «Миланом» (1:2). Хотя в данном случае соперник поразил, сумев одержать волевую победу. В том числе стоит похвалить Оливье Жиру, записавшего на свой счёт дубль. А так «змей» держался отлично. Весь первый тайм штурмовал ворота «россонери» и чудом не забил больше.



На стадии 1/4 финала Кубка Италии «нерадзурри» уверенно одолели крепкую «Рому» (2:0). В финале Суперкубка Италии отобрали звание действующего победителя у «Ювентуса» (2:1). Также стоит отметить выход в плей-офф Лиги чемпионов. В общем, на всех полюсах порядок. С результативностью тоже, кстати. За 23 матча в Серии А наколотили 54 гола, больше всех.



В последнем очном противостоянии с неаполитанцами (3:2) подопечные Симоне Индзаги выступили с позиции силы. Пропустив на 17-й минуте, собрались и забили три отменных гола. Ударов нанесли очень много. Затем, правда, пропустили ещё один, но очки не потеряли. А ведь в той встрече Калиду Кулибали отбегал от звонка до звонка.

«Наполи» хорош, но испытывает проблемы в матчах с крепкими оппонентами. Вылетел из Кубка Италии и в Серии А потерпел достаточно много поражений. Возвращение Калиду Кулибали и его желание остаться — хорошая новость, но миланцы банально сильнее. Они уверенно смотрятся во всех турнирах и демонстрируют отличную результативность. Думаем, можно взять П2 за 2.64.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Интер» 12 февраля 2022 года

Предыдущая очная встреча оппонентов завершилась в пользу «Интера», грядущее противостояние обещает сложиться схожим образом. Поражение от «Милана» только раззадорило «нерадзурри». «Рому» в Кубке Италии уже растерзали, на прицеле клуб из Неаполя. Подопечные Лучано Спаллетти до победной серии над аутсайдерами и середняками первенства потерпели поражения от сильных команд. Гости — фавориты.



Ставка: победа «Интера» за 2.64.

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