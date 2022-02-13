«Зенит» — «Бетис»: прогноз Дмитрия Черышева на матч Лиги Европы

Экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев, на протяжении семи лет выступавший в Испании, сделал прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».
Ставка: «Зенит» не проиграет в первом матче за 1.45.
«Бетис» в самом деле демонстрирует крайне интересный футбол. Но это вовсе не означает, что они легко обыграют «Зенит». Это не так. «Зенит» обладает хорошим составом, нацелен на атаку. В гостях сине-бело-голубые будут действовать на контратаках, всё же дома испанцы играют агрессивнее.
Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» в Лиге Европы.
Если на своём поле «Зенит» не станет уходить глубоко в оборону и будет поджимать в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные исполнители, мы обыграем «Бетис». Хотя будет очень тяжело.
В чемпионате Испании сейчас жара, а «Зенит» только выходит из отпуска. Это важнейший фактор. С точки зрения физики будет колоссальная разница. Так что «Бетис» сразу захочет взять под контроль мяч. И вопрос в том, как петербуржцы выдержат ритм все 90 минут. Но у Семака сильный тренерский штаб, они правильно подготовят команду к первому матчу, а там посмотрим».
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