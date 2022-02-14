«Мальорка» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Атлетик».



Ставка: ничья или победа «Атлетика» в один мяч за 2.37.



«Мальорка» в минувшем сезоне заняла второе место в Сегунде, что принесло путевку в элитное первенство. Старт в новом турнире дал хорошие результаты, но ближе к экватору турнира «киноварные» потеряли концентрацию, что привело команду на дно турнирной таблицы.

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На счету островитян пять побед и восемь ничьих, которые принесли 23 очка и 17-е место. После серии поражений «красно-черные» обыграли «Кадис».



«Атлетик» на прошлой неделе провел первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сыграл вничью с «Валенсией». В турнире Ла Лиги на счету басков восемь успешных матчей и десять мирных исходов, которые принесли 34 очка и восьмую позицию. В последней дуэли «львы» на своем поле обыграли «Эспаньол».



В этой игре встречаются один из фаворитов Кубка Короля и команда, которая ведет борьбу за выживание. Я считаю, что после тяжелого поединка в кубке страны баски могут не успеть полностью восстановиться. Скорее всего, нас ждет мирный итог, но не могу исключить и минимальный успех красно-белых», — сказал Мостовой.

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