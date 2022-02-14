«Мальорка» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Атлетик».
Ставка: ничья или победа «Атлетика» в один мяч за 2.37.
«Мальорка» в минувшем сезоне заняла второе место в Сегунде, что принесло путевку в элитное первенство. Старт в новом турнире дал хорошие результаты, но ближе к экватору турнира «киноварные» потеряли концентрацию, что привело команду на дно турнирной таблицы.
Андре Виллаш-Боаш сделал прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».
На счету островитян пять побед и восемь ничьих, которые принесли 23 очка и 17-е место. После серии поражений «красно-черные» обыграли «Кадис».
«Атлетик» на прошлой неделе провел первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сыграл вничью с «Валенсией». В турнире Ла Лиги на счету басков восемь успешных матчей и десять мирных исходов, которые принесли 34 очка и восьмую позицию. В последней дуэли «львы» на своем поле обыграли «Эспаньол».
В этой игре встречаются один из фаворитов Кубка Короля и команда, которая ведет борьбу за выживание. Я считаю, что после тяжелого поединка в кубке страны баски могут не успеть полностью восстановиться. Скорее всего, нас ждет мирный итог, но не могу исключить и минимальный успех красно-белых», — сказал Мостовой.
Защитник «Крыльев Советов» может перейти в «Галатасарай».
Ставка на матч «ПСЖ» — «Реал»: Лига чемпионов — это территория Месси.
Ставка на матч «Спортинг» — «Ман Сити»: не так легко, как кажется на первый взгляд.
- 14 февраля 2022
-
11:00
-
10:00
- 13 февраля 2022
-
21:29
-
21:17
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 12 февраля 2022
-
22:01
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:00