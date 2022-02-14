«Мальорка» — «Атлетик»: прогноз Георгия Шевцова на игру чемпионата Испании

Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Атлетик».



Ставка: обе забьют — нет за 1.76.



«Атлетик» из Бильбао, баски едут в Мальорку за очками. Получится забрать? А чёрт его знает. На самом деле очень сложная игра для прогнозирования, но что-то мне подсказывает, что оба коллектива не смогут отличиться. Баски провели энергозатратную игру против «Валенсии» и какими они выйдут тоже очень большой вопрос.

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«Мальорка» не славится своей атакой, что в родных пенатах, что на выезде и вообще в чемпионате не много забивает. «Атлетик» из Бильбао умеет защищаться и возможно мы увидим очень скучный матч, в котором будет либо один гол со стороны, скорее всего басков, либо вообще мы увидим мирную ничейку со счётом 0:0.

В принципе может быть всё что угодно. Футбол – это определённый риск. Основные показатели, конечно же, на дистанции, но мне видится, что два коллектива отличиться не смогут», — сказал Шевцов.

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