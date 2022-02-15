Зимняя Олимпиада, биатлон. Александр Тихонов дал прогноз на мужскую эстафету

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сделал прогноз на мужскую эстафетную гонку на зимней Олимпиаде в Пекине.
Ставка: победа сборной России за 3.90.
«Мне кажется, тренеры подобрали правильную расстановку. Эдуард Латыпов — это лучший вариант для финиша в сборной России, особенно в данный момент. Он великолепно готов. Дай бог, чтобы стрельба была хорошей.
Когда начало мужской эстафеты, какой канал покажет?
Думал, что в состав попадёт Даниил Серохвостов, у него многое получалось. Однако тренеры решили иначе. Это их выбор, они лучше знают состояния спортсменов.
Наши биатлонисты готовы бороться за золото. Лишь бы не стреляли, как из пулемёта. Нужно внимательно и кропотливо подходить к каждому выстрелу», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дмитрий Васильев сделал прогноз на мужскую эстафету в биатлоне.
Иван Черезов дал прогноз на мужскую эстафету ОИ-2022.
Ставка на мужскую эстафету: Латыпов обойдёт французов на последнем этапе.
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