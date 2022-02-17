«Шериф» — «Брага»: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/16 финала Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» — «Брага».
Ставка: победа «Шерифа» за 3.70.
«Шериф» неплохо выступает в нынешнем внутреннем первенстве, поскольку недавняя победа над «Зимбру» (4:0) вернула команду на первую строчку. Тем не менее гораздо сенсационнее третье место в группе Лиги чемпионов, причём набрать получилось семь баллов этой осенью.
Ставка на матч «Марсель» — «Карабах» с коэффициентом 3.35.
«Брага» не без труда вышла из группы Лиги Европы, помог ничейный результат конкурентов в заключительном туре. В чемпионате Португалии команда держится уверенно и идёт четвёртой, правда, отставание от неудержимой тройки лидеров достаточно велико, несмотря на викторию над «Пасуш де Феррейрой» (2:1).
На мой взгляд, молдаване имеют очень интересную команду и способны продолжать удивлять весной. Их многие недооценивали, но на своём поле они представляют реальную угрозу, так что опытному еврокубковому бойцу из Португалии будет крайне сложно.
По моему мнению, «Брага» в первой встрече и вовсе потерпит поражение, слишком уж мощно играет дома «Шериф», да и команда отдыхала этой зимой, а вот у португальцев был напряжённый график», — сказал Павлюченко.
Ещё один прогноз на матч «Шериф» — «Брага»: чудеса остались в Лиге чемпионов.
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