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«Лилль» — «Челси»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Лилль» — «Челси»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 16 марта, в матче Лиги чемпионов сыграют «Лилль» и «Челси». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!

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1. Зарегистрируйся в БК Bettery.

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После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!

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