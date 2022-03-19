Александр Волков — Том Аспиналл: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC Fight Night 204

Эксперт по смешанным единоборствам Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Волков — Том Аспиналл, который состоится в рамках UFC Fight Night.

Ставка: победа Волкова досрочно за 3.30.

«Мне доводилось писать текст об Аспиналле. Я много гуглил информации о нём и могу сказать, что он выглядит очень неплохо. Высокий тяжеловес из Великобритании, который серьёзно занимался бразильским джиу-джитсу, а после дорос до такого уровня, что спарринговался с Тайсоном Фьюри. То есть это опытный джиу-джитсер с мощными руками. Именно поэтому это будет серьёзным испытанием для Волкова.

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Волков считается фаворитом, но не очень явным. Коэффициент на его победу примерно 1.70, но он может вырасти ближе к бою. Последние поединки Волкова могут заставить букмекеров сомневаться в Александре, а британская публика может загружать большие суммы на Аспиналла, что и выравняет коэффициенты.



Последние поединки Волкова его преданным фанатам могут не внушать оптимизма. Сначала было поражение от Сириля Гана, а потом невзрачная победа над Марчином Тыбурой.



Я успел пообщаться с Волковым, был на его спаррингах, которые снимать нельзя. Выглядит он сейчас отлично. Кроме того, Волков отлично понимает, почему у него не получалось в предыдущих поединках, причём он чётко объяснил, почему сейчас всё будет по-другому и текущая подготовка проходит успешно.



Волков не только должен выиграть, но и победить досрочно. Я бы выбирал именно такой вариант, который может поднять коэффициент. Кроме того, в Лондоне Волков любит выступать. Именно там в 2017 году он побил Фабрисиу Вердума».

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