Победа Макдональда над Димитровым в Майами принесла клиенту «Фонбет» 1,7 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч крупного теннисного турнира в Майами между болгарином Григором Димитровым и американцем Маккензи Макдональдом.

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Он сделал ставку в размере 700 тыс. рублей на победу американского игрока, несмотря на то что фаворитом считался Димитров. Букмекер оценил вероятность победы Макдональда коэффициентом 2.15.



Матч сложился в пользу Макдональда. Американец уверенно взял первый сет, отдав сопернику лишь один гейм. Во втором сете Григор Димитров оказал более упорное сопротивление, но всё равно победа осталась за Маккензи Макдональдом, на этот раз со счётом 6:4.



Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 1 715 000 рублей.

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