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«Челси» — «Реал»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Челси» — «Реал»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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6 апреля пройдёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие! А ещё букмекер приготовил для тебя аудиотрансляцию матча.

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий. Получи его и следи за перипетиями матча на сайте и в мобильном приложении Фонбет с помощью аудиотрансляции. Матч прокомментирует Павел Занозин.

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