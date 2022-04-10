«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ
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10 апреля пройдёт матч АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Начало — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие! А ещё букмекер приготовил для тебя аудиотрансляцию матча.
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий. Получи его и следи за перипетиями матча на сайте и в мобильном приложении Фонбет с помощью аудиотрансляции. Матч прокомментирует Роман Нагучев.
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