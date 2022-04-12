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«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз амбассадора «Фонбет» Кирилла Дементьева на ЛЧ

«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз амбассадора «Фонбет» Кирилла Дементьева на ЛЧ
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12 апреля в 22:00 по московскому времени «Бавария» примет дома «Вильярреал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Кирилл Дементьев.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.40.

«Баварии» необходимо выигрывать. В таких случаях она, как правило, показывает мощь. По крайней мере, в этом сезоне обычно так и было. «Вильярреал» – крайне неприятная, неуступчивая команда, поэтому сценарии матча могут быть разные. Либо «Бавария» затопчет соперника, либо будет упорная, достаточно нервная борьба. Мне кажется, исход первой игры в любом случае не повторится и здесь не будет мало голов. Я бы в первую очередь поставил на тотал больше, но и «обе забьют» тоже неплохо смотрится», — сказал Дементьев.

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