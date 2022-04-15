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Фрибет 3000 рублей новым клиентам «Фонбет» — погнали ставить!

Фрибет 3000 рублей новым клиентам «Фонбет» — погнали ставить!
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Зелёный свет погас, а значит, прогревочный круг завершён. Готовы сыграть по-настоящему? Тогда погнали!

Букмекерская компания «Фонбет» повышает бонус для новых клиентов до 3000 рублей! Топ-матчи европейских футбольных чемпионатов, первая игра финальной серии КХЛ, решающие встречи в НХЛ и тысячи других событий, на которые можно зарядить с новым приветственным бонусом.

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Официальный сайт «Фонбет» стал работать ещё быстрее с новым удобным доменным именем – fon.bet. Обновление сайта и доменного имени носит исключительно технический характер. «Фонбет» обновился и стал ещё лучше. Проходите регистрацию, получайте бонус 3000 рублей и убедитесь сами!

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