Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Кадис»: ставка Дениса Наливайко на матч 32-го тура чемпионата Испании

«Барселона» — «Кадис»: ставка Дениса Наливайко на матч 32-го тура чемпионата Испании
Комментарии

Спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 32-го тура Примеры «Барселона» — «Кадис».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-2) за 2.13.

«Барселона» передала привет всем нашим экспрессам, вылетев от «Айнтрахта» в Лиге Европы.

Киевское «Динамо» отказывается отпускать футболистов в сборную Украины.

Думаю, что «Барселона» будет очень злая. «Барсе» явно теперь есть что доказывать после довольно позорного вылета от «Айнтрахта». «Барселона» при Хави научилась вскрывать обороны команд подобных «Кадису». Похожим командам «Барса» отгружала по четыре мяча.

«Кадису» будет откровенно тяжело, даже несмотря на то что он в последнее время против «Барсы» играет достаточно успешно. «Барселона» будет заряженная, поэтому берём победу «Барсы» с форой (-2)».

Где покажут матч «Барселона» — «Кадис»?

«Барселона» — «Кадис»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Влашич не смог сдержать слёз после травмы полузащитника «Бёрнли».

«Барселона» — «Кадис». Вылет из Лиги Европы закалит Хави «Барселона» — «Кадис». Вылет из Лиги Европы закалит Хави
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022