«Барселона» — «Кадис»: ставка Дениса Наливайко на матч 32-го тура чемпионата Испании

Спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 32-го тура Примеры «Барселона» — «Кадис».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-2) за 2.13.

«Барселона» передала привет всем нашим экспрессам, вылетев от «Айнтрахта» в Лиге Европы.

Киевское «Динамо» отказывается отпускать футболистов в сборную Украины.

Думаю, что «Барселона» будет очень злая. «Барсе» явно теперь есть что доказывать после довольно позорного вылета от «Айнтрахта». «Барселона» при Хави научилась вскрывать обороны команд подобных «Кадису». Похожим командам «Барса» отгружала по четыре мяча.



«Кадису» будет откровенно тяжело, даже несмотря на то что он в последнее время против «Барсы» играет достаточно успешно. «Барселона» будет заряженная, поэтому берём победу «Барсы» с форой (-2)».

Где покажут матч «Барселона» — «Кадис»?

«Барселона» — «Кадис»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Влашич не смог сдержать слёз после травмы полузащитника «Бёрнли».