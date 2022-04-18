«Барселона» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч испанской Примеры

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Кадис».
Киевское «Динамо» отказывается отпускать футболистов в сборную Украины.
Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.04.
«Барселона» знатно опозорилась в матче с «Айнтрахтом» на всех уровнях – и команда, и клуб, и даже болельщики, позволившие немецким фанатам освистывать «Барсу» на её поле. Главная задача последних месяцев – выигрыш Лиги Европы – провалена. И теперь на четвёртый день «Барселону» ждёт матч с «Кадисом», страстно желающим уйти из зоны вылета.
Травмированных футболистов у «Барселоны» предостаточно – Пике, Юмтити, Педри, Серхи Роберто, Ансу Фати. А тут ещё и Араухо дисквалифицирован. Так что с центром обороны и игрой в целом у «Барсы» предвидятся проблемы. В такой ситуации предположу, что каталонцы выиграют у «Кадиса» с некрупным счётом. Выигрыш в один или два гола явного фаворита на своём поле – вот чего я жду от матча «Барселона» — «Кадис».
Где покажут матч «Барселона» — «Кадис»?
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