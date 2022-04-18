«Барселона» — «Кадис»: прогноз Егора Титова на матч 32-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Кадис».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.68.

«Барселона» испытала большое разочарование, вылетев из Лиги Европы. Но по делу это произошло. И в первой игре с «Айнтрахтом» она не владела преимуществом, и в ответной встрече немецкий клуб был более конкретен в своих угрозах воротам. В принципе, можно всё это объяснить.

Где покажут матч «Барселона» — «Кадис»?

Хави пришёл по ходу сезона, при нём команда выдала очень мощный отрезок, разгромила «Реал» в «класико», но стабильности на всю дистанцию неоткуда было взяться. И вот сбой произошёл в очень ответственный момент.



Теперь необходимо в чемпионате решить все вопросы — попасть в лигочемпионскую четвёрку. Учитывая, что «Севилья» то и дело теряет очки, нестабилен «Атлетико» и другие конкуренты, «Барсе» по силам стать второй. В то же время можно что-то попытаться наиграть на будущее. Пока важно просто выиграть у «Кадиса». Таких соперников «Барселона» умеет раскатывать. А именно сейчас она может и забить много, разочарование довольно сильное, его нужно на ком-то выместить.



Моя ставка — победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча. Коэффициент хороший. Вполне может быть и 3:1, да и «Барса» сама может забить четыре. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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