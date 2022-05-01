«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – ЦСКА.

Почему ЦСКА снова выиграет в Грозном?

Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 2.00.

«Ахмат» будет принимать ЦСКА. Можно расхваливать грозненцев за агрессивный, смелый, активный футбол, но команда не побеждает уже давно. Весной была только одна победа — над «Уфой», домашняя победа, волевая. Но за играми «Ахмата» очень интересно смотреть — команда бескомпромиссная. Неудивительно, что всего два ничейных результата у неё. И в прошлом туре «Ахмат» дал настоящий бой «Сочи».



Но есть неприятная закономерность в матчах с ЦСКА для «Ахмата», кто бы грозненцами ни руководил. Уже 13 матчей подряд «Ахмат» не может ЦСКА забить. Когда-то эта серия прервётся. Армейцы неплохо сыграли в обороне против «Динамо» в предыдущем туре, но там динамовцы совсем не бежали. Если «Ахмат» дома сыграет поагрессивнее, то шансы распечатать Акинфеева наконец-то будут.



Здесь нет смысла «Ахмату» отсиживаться в обороне — надо лезть, играть агрессивно, как умеют (смело, вперёд и с песней).



Взял бы тотал первого тайма больше 1 гола за «двойку». Один уж точно забьют. Если повезёт, то забьют и больше. А дальше думайте сами».

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