«Ахмат» — ЦСКА. Акинфеев оставит Березуцких в топ-3 РПЛ

1 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Почему ЦСКА снова выиграет в Грозном?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (01.05.2022)

Последний месяц весны порадует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего четыре тура. 1 мая состоятся три встречи 27-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет столичный ЦСКА.

За последние семь встреч в чемпионате России «Ахмат» не одержал ни одной победы при двух ничьих — с «Уралом» и замыкающим турнирную таблицу «Арсеналом» (в обоих случаях 0:0). В остальных противостояниях потерпел поражения, в том числе от «Сочи» (2:3). Пропустил за этот период 12 мячей, а сам забил только пять.

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Из-за неудач клуб спустился на девятую строчку. Отрыв от зоны вылета во второй по значимости дивизион страны пока ещё солидный, но грозненские болельщики вряд ли ожидали такой весны. Несмотря на усиление в зимнее трансферное окно трансфером Александра Трошечкина, их команда угодила в чёрную полосу.



При таком тонусе грозненцам не помешал бы заряд психологической уверенности. Однако морального подъёма не предвидится. Дело ещё в том, что руководство клуба обратилось в РПЛ с просьбой перенести встречу с ЦСКА на 30 апреля в связи с празднованием окончания Рамадана. Был получен отрицательный ответ ввиду отсутствия слотов на телетрансляцию матча.

Коллектив из города Грозный давно вылетел из Кубка России, потерпев поражение от «Ротора» (1:1, по пенальти 2:4). Плюс демонстрирует после зимнего перерыва невысокий уровень футбола, а тут ещё и руководство первенства отказалось идти навстречу. Все обстоятельства складываются не в пользу хозяев.



А вот ЦСКА качественно усилился в зимнее трансферное окно четырьмя полузащитниками и, как мы помним, возобновил сезон с четырёх побед кряду в РПЛ. Однако затем получил травму защитник Игорь Дивеев, и дела пошли на спад. Москвичи сыграли вничью с «Уралом» (2:2), уступили «Химкам» (2:4) и поделили очки с «Уфой» (1:1).



Дивеев успел восстановиться к противостоянию 1/4 финала Кубка России, но преуспеть в соревновании не удалось. Армейцы выбыли, потерпев поражение в дерби от «Спартака» (0:1). Впрочем, весь второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления. Красную карточку схлопотал Жан-Филипп Гбамен в компенсированное к первому тайму время.

Если бы этого не случилось, результат мог быть иным. Хотя даже в меньшинстве красно-синие имели несколько шансов спастись. Тут, разумеется, нужно отдать должное Игорю Акинфееву. Капитан не раз оставлял своих партнёров в игре, а по итогу спас от крупного поражения.



Несмотря на серию неудач, подопечные Алексея Березуцкого нашли в себе силы дать мощный отпор в матче последнего тура РПЛ крепкому «Динамо» (1:0). Автором победного мяча на 67-й минуте стал Чидера Эджуке. Красно-синие смотрелись немного увереннее и сильнее бело-голубых и справедливо добыли в свою копилку три очка.

За счёт этого сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. На хвосте располагается «Сочи», отрыв от которого составляет всего один балл. Очевидно, оба коллектива мотивированы соперничеством и стараются преуспеть. Потому в грядущем матче гораздо больше верится в успех гостей.



Грозненцы добывали отличные результаты на домашнем стадионе в первой половине текущего розыгрыша РПЛ, однако теперь статистика положительно и отрицательно сложившихся выступлений практически равна. За 13 матчей одержали семь побед и потерпели шесть поражений. Думаем, можно даже взять П2 за солидный коэффициент 2.41.



Дело ещё в том, что статистика очных встреч полностью на стороне армейцев. Во всех восьми последних противостояниях они уверенно обыграли грозненцев. Причём лишь один раз с перевесом в один мяч. Альтернативный вариант для ставки — победа москвичей с нулевой форой за коэффициент 1.75. В случае ничьей букмекер вернёт деньги.

Вариант посмелее — победа подопечных Алексея Березуцкого всухую с коэффициентом 3.95. Во-первых, последний раз грозненцы забивали в ворота Игоря Акинфеева в августе 2017 года, то есть около четырёх с половиной лет назад. Во-вторых, в апреле столичный клуб несвойственно много пропускает, наверняка постарается снова не пропустить.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года

«Ахмат» пребывает в кризисе, о чём свидетельствует отсутствие побед на протяжении семи встреч кряду в РПЛ. Пропускает при этом много, а сам результативностью не радует. Моральный настрой и мотивация у ЦСКА гораздо сильнее. Армейцы, судя по всему, возвращаются в победное русло. Благодаря усилениям в зимнее трансферное окно у них есть все шансы закончить сезон в топ-3. Думается, они добудут три очка.



Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.41.

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