ЦСКА — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча Российской Премьер-Лиги

7 мая в Москве состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск.
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.15.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.31. Успех сочинцев оценён в 3.32. Ставки на ничью принимаются за 3.74.
Аналитики не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.
Вероятность назначения пенальти оценена в 2.35, а удаления — в 3.00.
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч ЦСКА — «Сочи».
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