Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» отобрать очки у «Ливерпуля» в матче АПЛ

7 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:45 мск.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» в прямом эфире.
Эксперты считают явными фаворитами хозяев поля: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.49. Успех «Тоттенхэма» оценён в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 5.15.
Если команда Антонио Конте не проиграет, зайдёт коэффициент 3.00. Это примерно 33% вероятности.
Аналитики убеждены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол «Тоттенхэма» идёт с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
Майкл Оуэн дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 11.0.
Рио Фердинанд: если Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов, надо уходить из «ПСЖ».
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