Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» обыграть «Астон Виллу» Джеррарда

10 мая состоится перенесённый матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему «Ливерпуль» не справится с командой Джеррарда?

Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.48. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.



Аналитики не сомневаются, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.



Игрок «Ман Сити» Родри сравнил ответный матч против «Реала» с войной.



Рассказов объяснил причины появления на матче «Локомотив» — «Рубин».

Изидор признался в любви к России.