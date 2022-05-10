Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» обыграть «Астон Виллу» Джеррарда

10 мая состоится перенесённый матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск.
Почему «Ливерпуль» не справится с командой Джеррарда?
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.48. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.
Аналитики не сомневаются, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.
Игрок «Ман Сити» Родри сравнил ответный матч против «Реала» с войной.
Рассказов объяснил причины появления на матче «Локомотив» — «Рубин».
- 10 мая 2022
-
08:45
-
08:00
- 9 мая 2022
-
19:23
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 8 мая 2022
-
20:00
-
19:03
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:30