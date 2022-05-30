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Букмекеры оценили шансы «Рубина» вернуться в РПЛ через год

Букмекеры оценили шансы «Рубина» вернуться в РПЛ через год
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Казанский «Рубин» провалил сезон-2021/2022. Команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место по итогам сезона и опустилась в ФНЛ.

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Сам Слуцкий решил остаться в команде, чтобы постараться вернуть её в элиту российского футбола, специалист назвал это решение «делом чести».

Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли «Рубин» вернуться в РПЛ через год. Эксперты считают, что казанцам это удастся. Сделать ставку на то, что команда Слуцкого сможет вернуться в Премьер-Лигу, можно с коэффициентом 1.34. Поставить на то, что казанцам не удастся подняться в РПЛ по итогам сезона-2022/2023, можно за 3.00.

По регламенту, команды, занявшие первое и второе места в ФНЛ, поднимаются в РПЛ напрямую. Команды, которые займут третье и четвёртое места, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

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