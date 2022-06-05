Швеция — Норвегия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

5 июня в Стокгольме состоится матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Швеция – Норвегия. Начало игры – в 21:45 мск.

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Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу шведов предлагается с коэффициентом 2.22. На победу норвежской сборной принимают ставки за 3.60. Пари на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.



Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.38. На гол в исполнении сборной Швеции дают коэффициент 1.30, тогда как гол норвежцев оценивается в 1.55.

Ставка «обе команды забьют» идёт с коэффициентом 2.03. Результативная ничья доступна за 5.00, а гол в первые 15 минут — за 3.45.

Прогноз на матч Швеция — Норвегия с коэффициентом 3.30.

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