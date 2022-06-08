Германия — Англия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборные Германии и Англии разошлись миром во втором туре Лиги наций. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», итоговый счёт — 1:1.
Сборная Германии впервые с 2018 года не выиграла в трёх матчах подряд.
В начале второго тайма Кай Хаверц выполнил пас на Йозуа Киммиха, тот нашёл в штрафной Йонаса Хофмана, который обработал передачу и открыл счёт. Джордан Пикфорд задел мяч рукой, но не смог спасти свою команду.
От поражения англичан спас Гарри Кейн. Он реализовал пенальти на 88-й минуте встречи, поразив нижний угол ворот. 11-метровый был назначен за фол Нико Шлоттерберга против Кейна.
Сборная Германии не смогла победить англичан в третий раз подряд. Ранее немцы уступили в 1/8 финала Евро-2020 (0:2) и сыграли вничью в товарищеской встрече в 2017 году (0:0).
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