Австрия — Франция: результат матча, кто победил, как сыграли, кто забил

Сборные Австрии и Франции сыграли вничью в третьем туре Лиги наций УЕФА.
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Встреча состоялась на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Итоговый счёт — 1:1.
На протяжении всей игры подопечные Дидье Дешама имели заметно территориальное преимущество. В концовке первого тайма Андреас Вайман вывел хозяев вперёд, результативной передачей отметился Конрад Лаймер.
На 83-й минуте Килиан Мбаппе спас действующих чемпионов мира от поражения, голевой пас выполнил Кристофер Нкунку.
Сборная Австрии занимает второе место в турнирной таблице первой группы Лиги А, имея в активе четыре очка. Сборная Франции располагается на последнем месте, записав в свой актив два балла.
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