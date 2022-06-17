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Даниил Медведев — Илья Ивашко: результат матча, кто победил, какой счёт

Даниил Медведев — Илья Ивашко: результат матча, кто победил, какой счёт
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Первая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). Во втором круге россиянин обыграл белоруса Илья Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

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Медведев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал один из шести брейк-пойнтов. Ивашко выполнил два эйса, ни разу не ошибся на подаче, однако не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Ивашко в официальных матчах теперь 3-1 в пользу Медведева.

Медведев обыграл Ивашко во второй раз за неделю. 10 июня Даниил оказался сильнее на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Медведев признался, что почувствовал облегчение из-за пропуска Уимблдона.

Медведев назвал Серену Уильямс сильнейшей теннисисткой в истории.

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