Илья Ивашко — Эмиль Руусувуори: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Мальорке

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Мальорке Илья Ивашко — Эмиль Руусувуори.



Ставка: победа Ивашко за 1.85.



«Турнирная судьбы в этом сезоне на траве уже второй раз сводит Илью Ивашко и Эмиля Руусувуори. В Хертогенбосхе белорусский теннисист без проблем обыграл финна через (-6) геймов по форе. Это была уже четвёртая победа Ильи над удобным для него соперником – в 2021 году он трижды его обыгрывал. Вряд ли такие результаты можно назвать случайностью.

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Вообще, пока на траве Илья проигрывал только Медведеву. Причём навязывал ему борьбу. В целом сейчас он пребывает в хорошем игровом тонусе, не похоже, что в плане здоровья что-то его беспокоит.



Руусувуори после неудачи с Ивашкой в Хертогенбосхе выдал очень неплохой турнир в Лондоне, где из квалификации прошёл до четвертьфинала. Правда, нельзя сказать, что у него там была сложная сетка. С тем же ветераном Лопесом сражался три сета. В целом по карьере очень мало опыта выступлений на траве у финна, чтобы можно было делать далеко идущие выводы.



Четвертьфинал Лондона в исполнении Эмиля заметно изменил котировки. В Хертогенбосхе Ивашко шёл фаворитом на уровне 1.60, сейчас видим 1.85. На мой взгляд, в расстановке сил в этой паре ничего не изменилось. Оба только получили побольше игровой практики на траве, не более того», — сказал Панков.



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