Эксперты: Месси забьёт больше Роналду в 2022 году

Противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду — вечная, одна из любимых тем для футбольных болельщиков. Поклонники звёзд постоянно спорят, кто лучше. А букмекеры принимают ставки на то, кто забьёт больше в 2022 году.



Пока что впереди со счётом 12:11 португалец. Однако аналитики считают фаворитом Лионеля Месси. Поставить на то, что аргентинский форвард «ПСЖ» сможет забить больше, можно с коэффициентом 1.67. За 2.20 можно сделать ставку на то, что победит Криштиану Роналду. Вероятность того, что футболисты забьют одинаковое число голов, эксперты оценили коэффициентом 22.00.



Оба нападающих должны принять участие в финальной части ЧМ-2022 в составе своих сборных. Если же говорить о клубной карьере, то Месси проведёт ещё сезон в «ПСЖ», а вот будущее Роналду пока в тумане: ходят слухи, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед».