Квентин Гали — Илья Ивашка: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Атланте 25 июля 2022 года

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Атланте Квентин Гали — Илья Ивашка.
Ставка: тотал больше 21 гейма за 1.50.
«Гали проводит один из лучших сезонов в карьере. Француз дебютировал в топ-80 рейтинга, выиграл несколько титулов на челленджерах и значительно улучшил результаты. На данный момент Квентин получил доступ к ATP-турнирам, где набирается опыта. Квентин выделяется полной самоотдачей, на протяжении сезона теннисист ездит с турнира на турнир без отдыха. Если посмотреть на потенциал Гали, он имеет все шансы оказаться в топ-50 рейтинга.
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Гали строит игру за счёт подачи. Когда в матче стабильно проходит первый мяч, он большинство геймов выигрывает без борьбы. В розыгрышах Квентин действует в атакующей манере, но при необходимости может отойти за заднюю линию и отыграть втором номером. За счёт резаных ударов Гали способен выдерживать самые затяжные обмены ударами. Если Квентин в оптимальной форме, он конкурентоспособен на всех покрытиях.
Ивашка не первый сезон держится в топ-100 рейтинга, но пока белорусу не удаётся наладить результаты на дистанции. Свою лучшую игру Илья показывает в больших матчах против именитых соперников. За сезон теннисист успешно проводит несколько соревнований, благодаря чему высоко держится в рейтинге. В 2022 году Ивашка на спаде, он ездит с турнира на турнир и проигрывает на ранних стадиях. Белорусу повезло, что ему пока не предстояло защищать очки.
Ключевой элемент в игре Ивашки – подача. Благодаря первому мячу он доминирует на своих геймах на всех типах покрытий. Белорус избегает вязкой игры, поэтому действует на корте в сверхагрессивной манере. Илья конкурентоспособен только на быстрых кортах.
Теннисисты играют в примерно одинаковой манере, оба действуют в агрессивной манере и зависят от подачи. Думаю, поединок будет конкурентным и затянется. К тому же в линии есть тотал больше 21 гейма, что занижено для такого матча».
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