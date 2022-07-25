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Квентин Гали — Илья Ивашко: ставка Сергея Фомина на матч в США 25 июля 2022 года

Квентин Гали — Илья Ивашко: ставка Сергея Фомина на матч в США 25 июля 2022 года
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Атланте Квентин Гали — Илья Ивашко.

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Ставка: победа Квентина Гали по сетам с форой (+1.5) за 1.63.

«Гали проводит лучший сезон в карьере. Баланс побед и поражений 43-18. Сейчас француз пытается закрепиться на уровне ATP. Безусловно, ему нужно некоторое время, чтобы полноценно освоиться на более престижных турнирах. Есть уже небольшие локальные успехи, но надо ещё прибавлять.

Ивашка в этом году играет не так много, как хотелось бы. Илья уже два раза пропускал турниры из-за проблем со здоровьем. В последнее время белорус неплохо смотрелся на траве, но был вынужден пропустить Уимблдон. И вот он уже месяц без игровой практики.

На мой взгляд, текущие способности Ивашки переоценивают. Гали играет много и продуктивно. А вот Ивашку на кортах мы не видели уже месяц. Поэтому вполне ожидаю борьбу со стороны француза и предлагаю взять на него плюсовую фору по сетам».

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