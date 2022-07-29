Илья Ивашко — Томми Пол: ставка Игоря Панкова на матч турнира в Атланте

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Атланте Илья Ивашко — Томми Пол.
Ставка: победа Пола за 1.58.
«Илья Ивашко и Томми Пол накануне старта в Атланте долгое время после травяного отрезка сезона не выступали в туре и с новыми силами ринулись в бой.
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Более успешно удалось войти в турнир американскому теннисисту. На домашних кортах Томми по сезону хорош, откровенных провалов у него не было – третий круг на мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами, полуфинал в Делрей Бич, в статусе фаворита поражений себе не позволял.
За плечами у Пола победы в Атланте над Соком и Квоном, сетов не отдал, по всем игровым параметрам был сильнее своих соперников, по разу отдал свою подачу, но был хорош на приёме.
Ивашко по сезону так и не может выйти на приличную победную серию, далее четвертьфинала нигде ни на одном из покрытий не проходил. В Атланте у Ильи две непростые трёхсетовые победы над Али и Джонсоном, которые точно не дают оснований утверждать, что белорусский теннисист вышел на пик формы.
Стоит в этой паре обратить внимание на домашнего фаворита. Пол заряжен на борьбу в Атланте, очень хорош на приеме и в целом на данный момент выглядит надёжнее Ильи», — сказал Панков.
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