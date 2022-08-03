«Динамо» Киев — «Штурм»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» (Киев) — «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов – 2022/2023.



Ставка: победа «Динамо» за 2.13.



«Продолжаются матчи за участие в Лиге чемпионов. Есть любопытная история с киевским «Динамо», которое больше полугода не имело практики, но сумело собраться и обыграть «Фенербахче».

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Да, были и товарищеские матчи, и турне по Европе, но это не помешало пройти турецкого соперника. Причём победа была на выезде, да ещё и в дополнительное время.



Возникает ощущение, что как раз «Фенербахче» был более опасным соперником, чем предстоящий. «Штурм» уже стартовал в своём чемпионате, начал неплохо, но по именам и амбициям всё же уступает «Фенербахче».



Думаю, что «Динамо» воспользуется тем, что начинает противостояние на виртуально домашнем поле. Постарается в Польше добиться победы, чтобы в Австрию ехать уже с каким-то заделом. Больше всего мне нравится ставка на победу киевского «Динамо», — сказал Андронов.

Прогноз с коэффициентом 3.98 на матч «Динамо Киев» — «Штурм».

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