«Динамо» Киев — «Штурм»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» (Киев) — «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов – 2022/2023.
Ставка: победа «Динамо» за 2.13.
«Продолжаются матчи за участие в Лиге чемпионов. Есть любопытная история с киевским «Динамо», которое больше полугода не имело практики, но сумело собраться и обыграть «Фенербахче».
Фабрегас назвал Абрамовича выдающимся владельцем «Челси».
Да, были и товарищеские матчи, и турне по Европе, но это не помешало пройти турецкого соперника. Причём победа была на выезде, да ещё и в дополнительное время.
Возникает ощущение, что как раз «Фенербахче» был более опасным соперником, чем предстоящий. «Штурм» уже стартовал в своём чемпионате, начал неплохо, но по именам и амбициям всё же уступает «Фенербахче».
Думаю, что «Динамо» воспользуется тем, что начинает противостояние на виртуально домашнем поле. Постарается в Польше добиться победы, чтобы в Австрию ехать уже с каким-то заделом. Больше всего мне нравится ставка на победу киевского «Динамо», — сказал Андронов.
Прогноз с коэффициентом 3.98 на матч «Динамо Киев» — «Штурм».
Почему Черчесов приведёт «Ференцварош» к победе над «Карабахом».
Президент «Наполи»: мы больше не берём футболистов из Африки.
Левандовски и Салихамиджич договорились не высказываться плохо друг о друге.
Семак рассказал о причинах особого отношения к «Спартаку».
Нигматуллин рассказал, что должно измениться в «Спартаке» без Федуна.
- 3 августа 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:19
-
09:00
-
08:50
- 2 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:26
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:36
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:15
-
06:00
-
04:12
- 1 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00