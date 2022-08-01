«Динамо» Киев — «Штурм». Мирча Луческу подарит украинцам надежду на Лигу чемпионов

3 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Штурм». Начало игры – в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Штурма» оценивается аналитиками в 3.61. Поставить на ничью можно за 3.40.

Прогноз на матч «Монако» — ПСВ с коэффициентом 4.32.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Штурм» 3 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.77, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.16. На гол «Динамо» дают коэффициент 1.21, а гол «Штурма» оценивается за 1.39. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.84.

Анализ и прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Штурм» (03.08.2022)

3 августа в 21:00 мск свисток французского рефери Франсуа Летексье, который раздастся над стадионом «ЛКС» в польском городе Лодзь, возвестит о начале первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбольный клуб «Динамо» Киев сразится за выход в следующий раунд с австрийским «Штурмом» из Граца.

Киевская команда вынуждена играть домашние матчи за пределами страны, но без поддержки она не остаётся. На стадион футбольного клуба ЛКС стекаются украинские болельщики со всей Польши и близлежащих стран. Хотя до аншлага пока далеко – дебютный для «Динамо» матч сезона с турецким «Фенербахче», по официальным данным, посетили 11 603 зрителя при вместимости стадиона 18 тысяч человек.

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Матчи второго квалификационного раунда, в которых «Динамо» сражалось с серебряным призёром чемпионата Турции, стали для клуба первыми официальными играми не только сезона-2022/2023, но и всего 2022 года. В связи с отменой весенней части чемпионата Украины киевляне полгода проводили спарринги. Набралось 30 штук, половина из которых состоялись ещё в начале года. Тогда, к слову, был несколько иной состав.



После того как в ФИФА разрешили легионерам замораживать свои контракты с украинскими командами, в составе «Динамо» осталось всего два иностранца – польский крайний защитник Томаш Кендзёра и словенский вингер Беньямин Вербич. Неудивительно, что оба матча с «Фенербахче» они начали в стартовом составе. Мирча Луческу не сделал ни одной замены и на ответную встречу. Всё-таки глубина скамейки оставляет желать лучшего.

Несмотря на все проблемы с игровым ритмом, заметно, что динамовцы хорошо подготовились к сезону. Оба матча команда здорово выдержала физически, а игроков хватило и на дополнительное время в Стамбуле. Именно преимущество киевлян в физике и позволило дожать «Фенербахче» в дополнительные полчаса ответной встречи.



Однако следует признать, что турецкая команда имела намного больше шансов склонить чашу футбольных весов в свою сторону. Прекрасно сыграл голкипер киевлян Георгий Бущан, который не только отбил пенальти от Эннера Валенсии, но и несколько раз спас от верного гола. Да и игроки «Фенербахче» несколько раз били мимо из очень выгодных позиций.

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Этой героической победой в гостях «Динамо» обеспечило себе как минимум групповой раунд Лиги конференций, хотя амбиции украинского клуба куда выше. Проход австрийского «Штурма» гарантирует уже группу Лиги Европы, так что ставки высоки. Наверняка киевляне рассчитывают порадовать своих болельщиков третьим подряд участием в группе Лиги чемпионов.

Что касается «Штурма», то в третьем квалификационном раунде команда из Граца оказалась благодаря высокому рейтингу УЕФА у австрийской Бундеслиги. Это позволило серебряному призёру чемпионата Австрии стартовать на один раунд позже, чем команде из Украины. И это несмотря на то, что клубный рейтинг «Штурма» составляет всего 7,770 балла, тогда как у «Динамо» этот показатель более чем в пять раз выше – 44.000.

Последний раз в групповой этап Лиги чемпионов «Штурм» заглядывал в далёком 2000 году, а в группе Лиги Европы побывал лишь трижды в истории этого турнира – в 2009, 2011 и 2021 годах. Примечательно, что все три раза занимал там четвёртое место. Показательно и то, что начиная с 2012 года «Штурм» выходил в еврокубки лишь семь раз из 11 попыток.

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Хотя за эти семь раз лишь дважды австрийцам удавалось преодолеть стартовый для себя раунд квалификации – в 2017 году из Лиги Европы была выбита «Младость» из Подгорицы. Выход в группу Лиги Европы прошлого сезона состоялся благодаря удачному жребию, который подбросил «Штурму» в плей-офф неопытную словенскую «Муру».



С «Реалом Сосьедад», «Монако» и ПСВ «Штурму» удалось набрать только два очка в шести матчах. В то же самое время всякое повидавший в еврокубках Мирча Луческу смог поставить «Динамо» такую игру, что его команда на равных играла с «Барселоной» и «Бенфикой», но полностью провалила лишь один из двух матчей с «Баварией». Правда, за достойные поражения очков в футболе не дают, и в актив киевляне занесли себе лишь одно очко.



Неудивительно, что в этом противостоянии именно «Штурм» считается андердогом. Команда не обладает звёздным составом, а предыдущий чемпионат Австрии закончила на втором месте с отставанием в 15 очков от «Ред Булл Зальцбург». И пусть в этом сезоне уже во втором туре чемпионата «Штурм» смог поквитаться с принципиальным соперником (2:1), этот энергозатратный матч состоялся за четыре дня до тяжёлого выезда к маститому сопернику в Лиге чемпионов.

Отсюда мы и оттолкнёмся при выборе ставки. На наш взгляд, стоит рискнуть и проверить победу киевского «Динамо» с форой (-1.5) за мощный коэффициент 3.86. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 3860 рублей. А успех вполне реален. Австрийцы играют против вдохновлённого оппонента при чужих трибунах, да ещё и устали после непростой битвы с «Зальцбургом». Думается, киевляне оформят себе преимущество.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Штурм» 3 августа 2022 года

Румынский тренер Мирча Луческу опять показывает класс в работе с клубами из восточной Европы. Он сумел здорово подготовить киевское «Динамо» к сезону в тяжелейших условиях. Уже оставил не у дел маститого Жорже Жезуша и его «Фенербахче». В следующем раунде соперник будет попроще, так что уже в первой встрече надо решать вопрос выхода в плей-офф квалификации, побеждая как минимум с разницей в два мяча. На наш взгляд, у «Динамо» для этого есть всё, кроме длины скамейки.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 3.86.

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