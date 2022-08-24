«Трабзонспор» — «Копенгаген»: букмекеры назвали фаворита пары Лиги чемпионов

Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Трабзонспор» — «Копенгаген» состоится 24 августа в Турции.

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Игра пройдёт в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В первом матче неделю назад «Трабзонспор» проиграл в Дании со счётом 1:2.

Эксперты считают фаворитом действующего чемпиона Турции. Ставки на победу «Трабзонспора» принимаются с коэффициентом 2.05, при этом успех «Копенгагена» оценивается в 3.58. На ничью дают 3.67.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 гола — за 2.00. Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.75.

Проход «Трабзонспора» в групповой этап Лиги чемпионов оценён в 2.65, итоговый успех «Копенгагена» доступен за 1.55.

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