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«Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз Владимира Светберга на игру отбора Лиги чемпионов

«Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз Владимира Светберга на игру отбора Лиги чемпионов
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Аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Трабзонспор» — «Копенгаген».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«В первой игре победа досталась датчанам (2:1), однако для турецкого клуба это вовсе не приговор, у «Трабзона» ещё будут шансы исправить ситуацию.

«Трабзонспор» является чемпионом Турции прошлого сезона, команда стремится попасть в групповой этап Лиги чемпионов. И в первом матче финала квалификации с «Копенгагеном» турки выглядели действительно неплохо, несмотря на поражение (1:2). «Трабзон» создавал моменты, имел преимущество во владении мячом, но смог забить только один мяч, отличился Анастасиос Бакасетас. Тем не менее если команде удастся продолжить действовать в той же манере и в ответном матче, то у неё непременно будут шансы переломить ход противостояния.

«Копенгаген», в свою очередь, является чемпионом Дании прошлого сезона, и сейчас эта команда в хорошей форме. У подопечных Йесса Торупа полный порядок в атаке – в шести последних матчах «Копенгаген» пять раз забивал своим соперникам минимум два мяча. Вот и в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов с «Трабзонспором» удалось победить дома (2:1). Причём для этого датчанам не пришлось владеть инициативой, но они были хороши в реализации своих моментов. Задача ещё не решена, впереди тяжелейший ответный поединок на поле соперника, от «Копенгагена» по-прежнему требуется максимальная самоотдача.

В этой паре нет явного фаворита. «Копенгаген» ведёт с минимальным перевесом после первого матча, однако «Трабзон» вполне может всё изменить. Но и сами датчане едва ли станут слишком закрываться, благо с атакой у них полный порядок. Здесь вполне логично ждать забитых мячей. Оба коллектива обладают хорошей атакой, и на старте сезона она уже проявляет себя. Вариант ставки «обе забьют» видится оптимальным решением», — сказал Светберг.

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