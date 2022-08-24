«Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз Владимира Светберга на игру отбора Лиги чемпионов

Аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Трабзонспор» — «Копенгаген».
Ставка: обе забьют за 1.81.
«В первой игре победа досталась датчанам (2:1), однако для турецкого клуба это вовсе не приговор, у «Трабзона» ещё будут шансы исправить ситуацию.
«Трабзонспор» является чемпионом Турции прошлого сезона, команда стремится попасть в групповой этап Лиги чемпионов. И в первом матче финала квалификации с «Копенгагеном» турки выглядели действительно неплохо, несмотря на поражение (1:2). «Трабзон» создавал моменты, имел преимущество во владении мячом, но смог забить только один мяч, отличился Анастасиос Бакасетас. Тем не менее если команде удастся продолжить действовать в той же манере и в ответном матче, то у неё непременно будут шансы переломить ход противостояния.
«Копенгаген», в свою очередь, является чемпионом Дании прошлого сезона, и сейчас эта команда в хорошей форме. У подопечных Йесса Торупа полный порядок в атаке – в шести последних матчах «Копенгаген» пять раз забивал своим соперникам минимум два мяча. Вот и в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов с «Трабзонспором» удалось победить дома (2:1). Причём для этого датчанам не пришлось владеть инициативой, но они были хороши в реализации своих моментов. Задача ещё не решена, впереди тяжелейший ответный поединок на поле соперника, от «Копенгагена» по-прежнему требуется максимальная самоотдача.
В этой паре нет явного фаворита. «Копенгаген» ведёт с минимальным перевесом после первого матча, однако «Трабзон» вполне может всё изменить. Но и сами датчане едва ли станут слишком закрываться, благо с атакой у них полный порядок. Здесь вполне логично ждать забитых мячей. Оба коллектива обладают хорошей атакой, и на старте сезона она уже проявляет себя. Вариант ставки «обе забьют» видится оптимальным решением», — сказал Светберг.
Карпин: вы издеваетесь что ли? Какая у меня может быть обида на Федуна?
Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.
Обнародован календарь Пути РПЛ в Кубке России.
Луческу объяснил вылет киевского «Динамо» из Лиги чемпионов.
Дзюба отклонил пять предложений перед переходом в Турцию.
Агент Николсона: если «Спартак» договорится с «Галатасараем», сильно удивимся.
Президент «Ахмата»: по крымскому футболу ФИФА и УЕФА ведут себя нагло.
- 24 августа 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:16
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:32
-
06:00
-
05:18
-
04:29
-
02:58
- 23 августа 2022
-
19:56
-
19:00
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:14